Трамп заявив, що "практично ухвалив рішення" щодо постачань Tomahawk Україні

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент США Дональд Трамп "практично ухвалив рішення" щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. З відповідною заявою американський президент виступив, відповідаючи на запитання журналістів у Овальному кабінеті Білого дому.

"Так, я практично ухвалив рішення значною мірою, якщо так можна сказати", – заявив Трамп, відповідаючи на запитання, чи вирішив він постачати Tomahawk Україні або продати їх НАТО для подальшого передання.

Читайте також США розглядають продаж Tomahawk для передання Україні. Як працюють ці ракети

Водночас він додав, що хоче дізнатися, що "вони з ними зроблять" та "куди вони їх націлять".

Також Трамп повторив свій тезис про те, що війна Росії проти України ніколи б не мала початися й заявив, що за тиждень обидві сторони втратили 7000 солдатів.

На уточнювальне запитання журналіста про дальність ракет Tomahawk Трамп відповів: "Ні, я знаю. Я поставив би кілька запитань. Я хочу побачити, що... Я не шукаю ескалації".

ДОВІДКА Tomahawk – це американська субзвукова крилата ракета великої дальності, призначена для ударів по наземних цілях із моря чи підводних човнів. Широко використовувалась у різних конфліктах: війна в Перській затоці 1991 року, Ірак, Лівія, Афганістан тощо. Дальність польоту ракети залежить від модифікації, але в основному становить 1600 км.