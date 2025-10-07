Трамп заявив, що "практично ухвалив рішення" щодо постачань Tomahawk Україні
Президент США Дональд Трамп "практично ухвалив рішення" щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. З відповідною заявою американський президент виступив, відповідаючи на запитання журналістів у Овальному кабінеті Білого дому.
"Так, я практично ухвалив рішення значною мірою, якщо так можна сказати", – заявив Трамп, відповідаючи на запитання, чи вирішив він постачати Tomahawk Україні або продати їх НАТО для подальшого передання.
Водночас він додав, що хоче дізнатися, що "вони з ними зроблять" та "куди вони їх націлять".
Також Трамп повторив свій тезис про те, що війна Росії проти України ніколи б не мала початися й заявив, що за тиждень обидві сторони втратили 7000 солдатів.
На уточнювальне запитання журналіста про дальність ракет Tomahawk Трамп відповів: "Ні, я знаю. Я поставив би кілька запитань. Я хочу побачити, що... Я не шукаю ескалації".
Tomahawk – це американська субзвукова крилата ракета великої дальності, призначена для ударів по наземних цілях із моря чи підводних човнів. Широко використовувалась у різних конфліктах: війна в Перській затоці 1991 року, Ірак, Лівія, Афганістан тощо. Дальність польоту ракети залежить від модифікації, але в основному становить 1600 км.
- 15 липня 2025 року WP повідомляла, що Трамп думав надати Україні ракети Tomahawk, але поки що обмежився ATACMS.
- 26 вересня The Telegraph писала, що Зеленський на зустрічі в Нью-Йорку просив Трампа далекобійні ракети Tomahawk.
- Але, за даними Axios, президент США нібито відмовився продати членам НАТО ракети Tomahawk для подальшого передання Україні.
