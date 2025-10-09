Трамп не відмовив на прохання надати Україні ракети Tomahawk – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп не відмовив Україні у наданні далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

За його словами, під час візиту до Білого дома 18 серпня вони обговорили передання цих далекобійних ракет. Президент США сказав, що Вашингтон розгляне таку можливість.

"Зараз на останній зустрічі не почув "ні". А почув, що будуть працювати на технічному рівні й будуть розглядати цю можливість", – зазначив Зеленський.

Також ця зустріч у сукупності з подіями на фронті дали Трампу ширше зрозуміти, що росіяни "продають" йому не те, що насправді спроможні зробити.

За словами Зеленського, реальність свідчить про те, що росіяни не зможуть "дуже швидко" захопити схід України.