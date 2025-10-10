В Украине 203 ключевых объекта, которые надо защищать ПВО – Зеленский

Президент хочет, чтобы партнеры поддерживали больше действиями, меньше – словами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Украине недостаточно систем противовоздушной обороны, ведь нужно прикрыть не менее 203 ключевых объектов критической инфраструктуры. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондентка LIGA.net.

"Без лишних деталей, чтобы не готовить врага. Я сегодня смотрю на Ставке, 203 ключевых объекта Украины, которые нам нужно защищать ПВО", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что не будет рассказывать, сколько в Украине есть систем и что удалось сделать в этой сфере.

"Но вы поймите, что это 203. Объектов гораздо больше. Но я говорю о ключевых. Энергетическая, газовая система, водоснабжение и так далее", – уточнил глава государства.

Он добавил, что это серьезный вызов, но выразил уверенность, что "мы правильно идем, правильно движемся".

"Но точно хочется делать это не в одиночку. Чтобы партнеры нас поддерживали больше действиями, меньше – словами", – сказал президент.

Президент считает, что метеоусловия снизили эффективность отражение российской атаки на 20-30%. Удар 10 октября, по его словам, был сильным, но "не смертельным" – враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет.

В ряде областей после обстрелов начали действовать аварийные отключения, а по состоянию на 20:30 в Киеве полностью восстановили водоснабжение после атаки, но свет вернули еще не всем.