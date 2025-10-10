Зеленский недоволен защитой ТЭЦ в Киеве от атак россиян: Вопрос не только в ППО

Президент раскритиковал защиту критических объектов в столице и подчеркнул, что Украина не может ракетами Patriot противодействовать дронам

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский выявил недовольство защитой теплоэлектростанций, по которым в последнее время целится Россия. Об этом он заявил на пресс-конференции 10 октября, передает корреспондентка LIGA.net.

По словам президента, в вопросе защиты критической инфраструктуры, в частности энергообъектов, есть вопросы ко многим. Также он напомнил, что есть несколько уровней защиты ключевых объектов, но некоторые из них "размером, как село" и там защитные сооружения построить не получится.

Выход только один – защищать противовоздушной обороной, сказал Зеленский. Сейчас Украина обеспечивает защиту 203 ключевых объектов энергетической, газовой и других сфер. Но в целом их гораздо больше.

Где-то критические сооружения действительно защищены мешками с песком, а где-то – бетонными конструкциями. Это все – разные уровни защиты, подчеркнул президент.

"Я недоволен, если мы возьмем, например, Киев, есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Здесь вопрос не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие у меня могут быть вопросы к мэру, потому что это же коммунальные предприятия Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом. Но я не буду, потому что война у нас одна на всех", – сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что не будет делать "антикомплименты" людям, которые что-то не сделали или в целом не способны ничего сделать.

"Мы все будем делать. И там, где местные власти и частный сектор не способны, все равно мы все это должны защищать", – подчеркнул он.