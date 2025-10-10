Зеленський незадоволений захистом ТЕЦ у Києві від атак росіян: Питання не тільки в ППО

Президент розкритикував захист критичних об'єктів у столиці та наголосив, що Україна не може ракетами Patriot протидіяти дронам

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський виявив незадоволення захистом теплоелектростанцій, по яких останнім часом цілиться Росія. Про це він заявив на пресконференції 10 жовтня, передає кореспондентка LIGA.net.

За словами президента, у питанні захисту критичної інфраструктури, зокрема енергооб'єктів, є питання до багатьох. Також він нагадав, що є кілька рівнів захисту ключових об'єктів, але деякі з них "розміром, як село" і там захисні споруди побудувати не вийде.

Вихід тільки один – захищати протиповітряною обороною, сказав Зеленський. Наразі Україна забезпечує захист 203 ключових об'єктів енергетичної, газової та інших сфер. Але загалом їх набагато більше.

Десь критичні споруди дійсно захищені мішками з піском, а десь – бетонними конструкціями. Це все – різні рівні захисту, наголосив президент.

"Я незадоволений, якщо ми візьмемо, наприклад, Київ, є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Тут питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які в мене можуть бути питання до мера, бо це ж комунальні підприємства Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна у нас одна на всіх", – сказав український президент.

Зеленський зазначив, що не буде робити "антикомпліменти" людям, які щось не зробили або в цілому не спроможні нічого зробити.

"Ми все робитимемо. І там, де місцева влада і приватний сектор не здатні, все одно ми все це повинні захищати", – наголосив він.