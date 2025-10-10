Зеленський незадоволений захистом ТЕЦ у Києві від атак росіян: Питання не тільки в ППО
Президент Володимир Зеленський виявив незадоволення захистом теплоелектростанцій, по яких останнім часом цілиться Росія. Про це він заявив на пресконференції 10 жовтня, передає кореспондентка LIGA.net.
За словами президента, у питанні захисту критичної інфраструктури, зокрема енергооб'єктів, є питання до багатьох. Також він нагадав, що є кілька рівнів захисту ключових об'єктів, але деякі з них "розміром, як село" і там захисні споруди побудувати не вийде.
Вихід тільки один – захищати протиповітряною обороною, сказав Зеленський. Наразі Україна забезпечує захист 203 ключових об'єктів енергетичної, газової та інших сфер. Але загалом їх набагато більше.
Десь критичні споруди дійсно захищені мішками з піском, а десь – бетонними конструкціями. Це все – різні рівні захисту, наголосив президент.
"Я незадоволений, якщо ми візьмемо, наприклад, Київ, є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Тут питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які в мене можуть бути питання до мера, бо це ж комунальні підприємства Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна у нас одна на всіх", – сказав український президент.
Зеленський зазначив, що не буде робити "антикомпліменти" людям, які щось не зробили або в цілому не спроможні нічого зробити.
"Ми все робитимемо. І там, де місцева влада і приватний сектор не здатні, все одно ми все це повинні захищати", – наголосив він.
- Президент також вважає, що метеоумови знизили відбиття російської атаки на 20-30%. Удар 10 жовтня, за його словами, був сильним, але "не смертельним" – ворог запустив понад 450 дронів і понад три десятки ракет.
- У Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській областях почали діяти аварійні відключення, а станом на 20:30 у Києві повністю відновили водопостачання після атаки, проте світло повернули ще не всім.
- Мер Києва Кличко заявив, що прогнозують нову атаку, та закликав киян запастися їжею, ліками та водою.
