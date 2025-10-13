Зеленський і Трамп у Вашингтоні 17 жовтня обговорять, як змусити Путіна до переговорів – FT

Зустріч президентів планується після двох їх телефонних розмов, де обговорювалися далекобійні удари України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ВП)

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 17 жовтня. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на трьох людей, знайомих з планами.

Зустріч може відбутися після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали передання ракет Tomahawk і шляхи припинення війни Росії проти України.

"Дональд Трамп зустріне свого українського колегу в Білому домі в п'ятницю для обговорення того, як вони можуть змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів", – пише FT.

Окрім цього, 13 жовтня українська делегація вирушила до США, де розпочинає тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні. Однією з основних тем буде посилення ударних спроможностей України.