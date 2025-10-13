Зеленський і Трамп у Вашингтоні 17 жовтня обговорять, як змусити Путіна до переговорів – FT
Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 17 жовтня. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на трьох людей, знайомих з планами.
Зустріч може відбутися після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали передання ракет Tomahawk і шляхи припинення війни Росії проти України.
"Дональд Трамп зустріне свого українського колегу в Білому домі в п'ятницю для обговорення того, як вони можуть змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів", – пише FT.
Окрім цього, 13 жовтня українська делегація вирушила до США, де розпочинає тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні. Однією з основних тем буде посилення ударних спроможностей України.
- 9 жовтня президент повідомив, що Трамп не відмовив на прохання надати Україні ракети Tomahawk і відповів, що США розглянуть таку можливість.
- 12 жовтня відбулась друга розмова Зеленського та Трампа за два дні, яка, зокрема, стосувалась далекобійного озброєння.
- Після дзвінка президент України заявив, що Росія боїться передання Україні Tomahawk – це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни. Зеленський чекає на рішення щодо цих ракет.
Коментарі (0)