Зеленський: Говорили з Трампом про Tomahawk, чекаю на його рішення

Глава держави заявив, що Штати мають ці далекобійні ракети та "інші речі", які можна використовувати для ударів по військовому сектору Росії

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що чекає на відповідь глави США Дональда Трампа стосовно передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це глава держави заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Журналістка запитала, чи схвалив Трамп передання Tomahawk.

"Ми працюємо над цим. І я чекаю [на рішення] президента. Авжеж, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо", – відповів Зеленський.

Він також повідомив, що говорив з Трампом про те, що Україні потрібні дві речі, які дозволять чинити реальний тиск на російського диктатора Володимира Путіна – додаткова протиповітряна оборона та далекобійні озброєння.

"Ми вдячні нашим партнерам за те, що маємо, але цього недостатньо. Потрібна справжня ППО, реальна кількість систем, щоб показати Путіну, що Америка нас підтримує і дійсно рятує, що занадто дорого просто використовувати зброю, ракети, іранські дрони проти України і не мати результату, бо ми маємо дійсно міцний щит", – пояснив глава держави.

Стосовно далекобійної зброї, Зеленський зазначив, що це залежить і від українського виробництва, і від американської сторони, оскільки Штати мають ракети Tomahawk та "інші речі", які можна використовувати для ударів по військовому сектору РФ.

У цьому контексті президент згадав виготовлення іранських дронів Shahed у Росії за ліцензією та допомогу Північної Кореї для росіян щодо артилерії.

"Тож це складно для України... ми сильна країна, але не настільки велика, щоб протистояти Росії і іранцям та північнокорейцям – це занадто. Тому ми говорили [з Трампом] про Tomahawk та інші речі", – пояснив глава держави.