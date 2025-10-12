Зеленський: Говорили з Трампом про Tomahawk, чекаю на його рішення
Президент Володимир Зеленський повідомив, що чекає на відповідь глави США Дональда Трампа стосовно передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це глава держави заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.
Журналістка запитала, чи схвалив Трамп передання Tomahawk.
"Ми працюємо над цим. І я чекаю [на рішення] президента. Авжеж, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо", – відповів Зеленський.
Він також повідомив, що говорив з Трампом про те, що Україні потрібні дві речі, які дозволять чинити реальний тиск на російського диктатора Володимира Путіна – додаткова протиповітряна оборона та далекобійні озброєння.
"Ми вдячні нашим партнерам за те, що маємо, але цього недостатньо. Потрібна справжня ППО, реальна кількість систем, щоб показати Путіну, що Америка нас підтримує і дійсно рятує, що занадто дорого просто використовувати зброю, ракети, іранські дрони проти України і не мати результату, бо ми маємо дійсно міцний щит", – пояснив глава держави.
Стосовно далекобійної зброї, Зеленський зазначив, що це залежить і від українського виробництва, і від американської сторони, оскільки Штати мають ракети Tomahawk та "інші речі", які можна використовувати для ударів по військовому сектору РФ.
У цьому контексті президент згадав виготовлення іранських дронів Shahed у Росії за ліцензією та допомогу Північної Кореї для росіян щодо артилерії.
"Тож це складно для України... ми сильна країна, але не настільки велика, щоб протистояти Росії і іранцям та північнокорейцям – це занадто. Тому ми говорили [з Трампом] про Tomahawk та інші речі", – пояснив глава держави.
- 12 жовтня відбулась друга розмова Зеленського та Трампа за два дні, яка, зокрема, стосувалась далекобійного озброєння.
- Після дзвінка президент України заявив, що Росія боїться передання Україні Tomahawk – це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни.
