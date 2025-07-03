Іран припинив постачати "шахеди" Росії. Розвідка повідомила, яку допомогу продовжує надавати

Іран залучив спеціалістів для того, щоб налагодити виробництво ударних дронів у РФ

Дрон "шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Іран надав Росії технічну допомогу з виготовлення "шахедів", але наразі постачання самих дронів припинено. Про це повідомило Головне управління розвідки у відповідь на запит LIGA.net.

Розвідці відомо, що Іран допоміг Росії організувати серійне виробництво різних елементів дронів Shahed-136. Зокрема, залучив відповідних технічних спеціалістів.

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Однак після того, як у місті Єлабуга республіки Татарстан було запущено завод із виробництва ударних безпілотників "Герань-2", постачання іранських дронів було зупинено.

Наразі Тегеран продовжує постачати до Росії окремі елементи авіоніки та складові частини до дронів.

Довідка. Цей завод у Єлабузі був збудований навесні 2023 року на території особливої економічної зони "Алабуга". Згідно з липневим Цей завод у Єлабузі був збудований навесні 2023 року на території особливої економічної зони "Алабуга". Згідно з липневим розслідуванням грузинського YouTube-каналу РЗВРТ, там уже налагодили виробництво "шахедів". У червні 2025 року DW з'ясувало, що до виробництва дронів у РФ долучають африканських жінок.