Іран припинив постачати "шахеди" Росії. Розвідка повідомила, яку допомогу продовжує надавати
Іран надав Росії технічну допомогу з виготовлення "шахедів", але наразі постачання самих дронів припинено. Про це повідомило Головне управління розвідки у відповідь на запит LIGA.net.
Розвідці відомо, що Іран допоміг Росії організувати серійне виробництво різних елементів дронів Shahed-136. Зокрема, залучив відповідних технічних спеціалістів.
Однак після того, як у місті Єлабуга республіки Татарстан було запущено завод із виробництва ударних безпілотників "Герань-2", постачання іранських дронів було зупинено.
Наразі Тегеран продовжує постачати до Росії окремі елементи авіоніки та складові частини до дронів.
Довідка. Цей завод у Єлабузі був збудований навесні 2023 року на території особливої економічної зони "Алабуга". Згідно з липневим розслідуванням грузинського YouTube-каналу РЗВРТ, там уже налагодили виробництво "шахедів". У червні 2025 року DW з'ясувало, що до виробництва дронів у РФ долучають африканських жінок.
- У квітні Сили оборони уразили дронами завод у Єлабузі на відстані понад 1000 км від держкордону України. Він виготовляв близько 300 БпЛА на добу.
- Атаки повторилася 10 червня та 15 червня. У Генштабі зазначили, що під час останньої атаки засоби ураження досягли району цілі, однак результати уточнюються.
- У коментарі LIGA.net військовий оглядач Ігаль Левін заявив, що на тлі війни Ізраїлю з Іраном постачання до Росії може знизитися. Йдеться як про ракети, так і про дрони з запчастинами.