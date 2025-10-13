Мерц хоче використати саміт щодо Гази, щоб обговорити з Трампом припинення війни РФ проти України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче використати нагоду саміту про мирне врегулювання у секторі Гази, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом те, що можна спільно зробити для припинення війни РФ проти України. Слова політика на полях заходу у єгипетському Шарм-ель-Шейху передає німецький телеканал N-tv.
"Ми не повинні забувати, за кілька годин польоту звідси триває вже три з половиною роки війна Росії проти України", – зауважив Мерц.
За його словами, з саміту у Єгипті "лунає сигнал", що якщо міжнародна спільнота об'єднається, то завершити війну можливо.
Канцлер наголосив, що для європейців війна на їхньому континенті є найбільшою загрозою свободі.
"Я не хочу робити з цього таємницю: ми також розраховуємо на підтримку і постійну допомогу США. Так само, як вони продемонстрували в цьому регіоні, вони мають продемонструвати це разом з нами також в Україні й щодо Росії", – додав політик.
Тим часом під час виступу в ізраїльському парламенті Кнессеті Трамп заявив про плани сфокусуватися на розв'язанні російсько-української війни після врегулювання між Ізраїлем і ХАМАС.
- 13 жовтня президент США сказав, що міг би пригрозити Путіну передаванням Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, якщо той не піде на врегулювання війни. Його заява пролунала після двох телефонних розмов з президентом Зеленським за два дні.
- Тим часом до Вашингтону вирушила делегація української влади – серед головних тем візиту буде посилення протиповітряної оборони й ударних спроможностей України.
- Співрозмовники видання Financial Times повідомили, що глави України та США можуть зустрітися 17 жовтня.
Коментарі (0)