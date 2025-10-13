Мерц хоче використати саміт щодо Гази, щоб обговорити з Трампом припинення війни РФ проти України

Глава німецького уряду зауважив, що Штати мають продемонструвати стосовно російсько-української війни те саме, що й на Близькому Сході

Фрідріх Мерц і Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі у червні 2025 року (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче використати нагоду саміту про мирне врегулювання у секторі Гази, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом те, що можна спільно зробити для припинення війни РФ проти України. Слова політика на полях заходу у єгипетському Шарм-ель-Шейху передає німецький телеканал N-tv.

"Ми не повинні забувати, за кілька годин польоту звідси триває вже три з половиною роки війна Росії проти України", – зауважив Мерц.

За його словами, з саміту у Єгипті "лунає сигнал", що якщо міжнародна спільнота об'єднається, то завершити війну можливо.

Канцлер наголосив, що для європейців війна на їхньому континенті є найбільшою загрозою свободі.

"Я не хочу робити з цього таємницю: ми також розраховуємо на підтримку і постійну допомогу США. Так само, як вони продемонстрували в цьому регіоні, вони мають продемонструвати це разом з нами також в Україні й щодо Росії", – додав політик.

Тим часом під час виступу в ізраїльському парламенті Кнессеті Трамп заявив про плани сфокусуватися на розв'язанні російсько-української війни після врегулювання між Ізраїлем і ХАМАС.