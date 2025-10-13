Мерц хочет использовать саммит по Газе, чтобы обсудить с Трампом прекращение войны РФ

Глава немецкого правительства отметил, что Штаты должны продемонстрировать в отношении российско-украинской войны то же, что и на Ближнем Востоке

Фридрих Мерц и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в июне 2025 года (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет использовать возможность саммита в отношении мирного урегулирования в секторе Газа, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом то, что можно совместно сделать для прекращения войны РФ против Украины. Слова политика на полях мероприятия в египетском Шарм-эль-Шейхе передаёт немецкий телеканал N-tv.

"Мы не должны забывать, в нескольких часах полета отсюда продолжается уже три с половиной года война России против Украины", – отметил Мерц.

По его словам, с саммита в Египте "звучит сигнал", что если международное сообщество объединится, то завершить войну возможно.

Канцлер подчеркнул, что для европейцев война на их континенте является самой большой угрозой свободе.

"Я не хочу делать из этого тайну: мы также рассчитываем на поддержку и постоянную помощь США. Так же, как они продемонстрировали в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами также в Украине и в отношении России", – добавил политик.

Между тем, во время выступления в израильском парламенте Кнессете Трамп заявил о планах сфокусироваться на развязывании российско-украинской войны после урегулирования между Израилем и ХАМАС.