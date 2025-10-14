Трамп оголосив про другу фазу плану щодо Гази, а Червоний Хрест почав забирати тіла полонених

Президент США заявив, що ХАМАС неодмінно буде роззброєний, можливо навіть силою

Дональд Трамп (Фото: EPA/STEFANI REYNOLDS)

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок другої фази мирного плану щодо сектора Гази. Про це він оголосив у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що всі 20 живих заручників, яких ХАМАС звільнив 13 жовтня, добре почуваються. Однак не були передані тіла померлих бранців.

"Важкий тягар знято, але роботу не завершено. Мертві не повернулися, як було домовлено. Друга фаза починається просто зараз", – написав він, не вдаючись у подробиці.

Також президент США під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм заявив, що ХАМАС буде неодмінно роззброєний – добровільно чи ні, передає Sky news. Однак терористичне угруповання нібито передало йому повідомлення, що має намір роззброїтися.

"Якщо вони не роззброяться, ми роззброїмо їх. І це станеться швидко і, можливо, насильницьким шляхом. Переговори ведуться через моїх людей на найвищому рівні", – сказав Трамп.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомила, що Червоний Хрест прямує до місця зустрічі в північній частині сектора Гази, щоб забрати кілька трун із тілами загиблих заручників.

"ХАМАС зобов'язаний виконати свою частину угоди й докласти необхідних зусиль для повернення всіх заручників і загиблих для гідного поховання", – підкреслив ЦАХАЛ.