Трамп оголосив про другу фазу плану щодо Гази, а Червоний Хрест почав забирати тіла полонених
Президент США Дональд Трамп оголосив про початок другої фази мирного плану щодо сектора Гази. Про це він оголосив у соцмережі Truth Social.
Трамп зазначив, що всі 20 живих заручників, яких ХАМАС звільнив 13 жовтня, добре почуваються. Однак не були передані тіла померлих бранців.
"Важкий тягар знято, але роботу не завершено. Мертві не повернулися, як було домовлено. Друга фаза починається просто зараз", – написав він, не вдаючись у подробиці.
Також президент США під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм заявив, що ХАМАС буде неодмінно роззброєний – добровільно чи ні, передає Sky news. Однак терористичне угруповання нібито передало йому повідомлення, що має намір роззброїтися.
"Якщо вони не роззброяться, ми роззброїмо їх. І це станеться швидко і, можливо, насильницьким шляхом. Переговори ведуться через моїх людей на найвищому рівні", – сказав Трамп.
Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомила, що Червоний Хрест прямує до місця зустрічі в північній частині сектора Гази, щоб забрати кілька трун із тілами загиблих заручників.
"ХАМАС зобов'язаний виконати свою частину угоди й докласти необхідних зусиль для повернення всіх заручників і загиблих для гідного поховання", – підкреслив ЦАХАЛ.
- 29 вересня Білий дім опублікував мирний план Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю та угруповання ХАМАС у секторі Гази. Згідно з ним буде створено Раду миру з президентом США та експрем'єром Британії Блером, ХАМАС отримає амністію, а Ізраїль не окуповуватиме сектор Гази.
- 9 жовтня Трамп, Ізраїль та ХАМАС підписали перший етап мирного плану, а 10 жовтня Ізраїль схвалив угоду про звільнення всіх заручників у Газі.
- 13 жовтня Трамп у Єгипті підписав угоду про припинення вогню у Газі. Того ж дня ХАМАС звільнив 20 живих заручників Ізраїлю у два етапи: спочатку сімох, потім ще 13.
