Израиль нанес авиаудары по сектору Газа после нападения террористов – The Times of Israel
Террористы совершили нападение на Израильские войска в южной части сектора Газа, что заставило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этой территории, сообщает со ссылкой на собственные данные медиа The Times of Israel.
Инцидент, который произошел в городе Рафах, очевидно является последним из нарушений перемирия со стороны ХАМАС, говорится в публикации.
Израильская армия пока не комментировала произошедшее.
Тем временем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал глава правительства Беньямина Нетаньяху возобновить военные операции в секторе Газа после нападения террористов на военных в Рафахе.
Ранее, 17 октября, ЦАХАЛ сообщил, что было обнаружено нескольких боевиков, которые выходили из тоннеля в районе города Хан-Юнис и приближались к израильским военным, создавая для них непосредственную угрозу.
По данным армии, террористы были уничтожены "согласно договору".
Также, сообщал ЦАХАЛ, ранее в тот же день было обнаружено нескольких боевиков, которые выходили из тоннеля в районе Рафаха и открыли огонь по войскам – о пострадавших среди последних не сообщалось.
"Войска ЦАХАЛ развернуты в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут продолжать операции по устранению непосредственных угроз", – отметили в сообщении.
- 10 октября израильские войска завершили первый этап отвода сил в секторе Газа согласно плану президента США Трампа. После этого стартовал 72-часовой срок, в который ХАМАС должен был освободить израильских заложников, а Израиль – отпустить заключенных палестинцев.
- 13 октября ХАМАС освободил последних 20 живых израильских заложников. В тот же день президент США вместе с руководителями Египта, Катара и Турции подписал соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
- Мирный план Трампа состоит из 20 пунктов и, в частности, предусматривает постепенный вывод израильских войск из сектора, демилитаризацию Газы и то, что ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении регионом (остальные пункты здесь).
- На следующий день руководитель Штатов объявил о начале второй фазы мирного плана по Газе.
Комментарии (0)