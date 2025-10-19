Израиль нанес авиаудары по сектору Газа после нападения террористов – The Times of Israel

Нападение боевиков на ЦАХАЛ в городе Рафах является последним из нарушений перемирия со стороны ХАМАС, пишет медиа

Иллюстративное фото: Depositphotos

Террористы совершили нападение на Израильские войска в южной части сектора Газа, что заставило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этой территории, сообщает со ссылкой на собственные данные медиа The Times of Israel.

Инцидент, который произошел в городе Рафах, очевидно является последним из нарушений перемирия со стороны ХАМАС, говорится в публикации.

Читайте также Как палестинские террористы поймали Трампа на тщеславии

Израильская армия пока не комментировала произошедшее.

Тем временем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал глава правительства Беньямина Нетаньяху возобновить военные операции в секторе Газа после нападения террористов на военных в Рафахе.

Ранее, 17 октября, ЦАХАЛ сообщил, что было обнаружено нескольких боевиков, которые выходили из тоннеля в районе города Хан-Юнис и приближались к израильским военным, создавая для них непосредственную угрозу.

По данным армии, террористы были уничтожены "согласно договору".

Также, сообщал ЦАХАЛ, ранее в тот же день было обнаружено нескольких боевиков, которые выходили из тоннеля в районе Рафаха и открыли огонь по войскам – о пострадавших среди последних не сообщалось.

"Войска ЦАХАЛ развернуты в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут продолжать операции по устранению непосредственных угроз", – отметили в сообщении.