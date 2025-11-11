ROZETKA отменила работу с блогером Ангелиной Пичик после публикации журналиста LIGA.net

Пичик сейчас снимает развлекательный контент для соцсетей, а в прошлом работала на пророссийских каналах Мураева

Ангелина Пичик (Фото: Instagram / angelina_pichik)

Компания ROZETKA объявила о прекращении сотрудничества с блогером Ангелиной Пичик и удалила рекламные видео с ее участием. Это произошло после публикации журналиста и руководителя видеоредакции LIGA.net Юрия Смирнова.

"Все сотрудничества с инфлюенсером отменены, а видео – удалены", – сообщила компания в ответ на сообщение Смирнова.

9 ноября Юрий Смирнов в Facebook обратил внимание на то, что Ангелина Пичик, которая сейчас снимает развлекательные видео в Instagram и TikTok, в прошлом работала ведущей пророссийских телеканалов NewsOne и НАШ Евгения Мураева – подозреваемого в госизмене политика, который скрывается за границей.

В авторской колонке для LIGA.net журналист напомнил, что, по данным мониторинга Детектор медиа, накануне большого вторжения России в феврале 2022 года Пичик "призывала не жить в напряжении и отказаться от движения в НАТО, ведь этот путь приводит к обострению". Ее соведущий Максим Назаров (известный также как Назар Диордица) в начале этого года получил подозрение от СБУ за оправдание российской агрессии.

"Но почему-то Назаров с подозрением, а Пичик – с камерой возле ЦУМа. Хотя они вдвоем были ведущими эфира, в который включали террориста и главаря "ЛНР" Родиона Мирошника", – отметил Смирнов.

Уже во время полномасштабного вторжения Ангелина Пичик стала известной благодаря видео, в которых спрашивает прохожих в центре Киева о деньгах, любви и отношениях. Ее ролики набирают сотни тысяч просмотров, а среди "героев" последних видео – экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.