ROZETKA скасувала співпрацю з блогеркою Ангеліною Пичик після публікації журналіста LIGA.net

Ангеліна Пичик (Фото: Instagram / angelina_pichik)

Компанія ROZETKA оголосила про припинення співпраці з блогеркою Ангеліною Пичик та видалила рекламні відео за її участю. Це сталося після публікації журналіста та керівника відеоредакції LIGA.net Юрія Смирнова.

"Усі співпраці з інфлюенсеркою скасовано, а відео – видалено", – повідомила компанія у відповідь на допис Смирнова.

9 листопада Юрій Смирнов у Facebook звернув увагу на те, що Ангеліна Пичик, яка нині знімає розважальні відео в Instagram та TikTok, у минулому працювала ведучою проросійських телеканалів NewsOne і НАШ Євгена Мураєва – підозрюваного у держзраді політика, який переховується за кордоном.

В авторській колонці для LIGA.net журналіст нагадав, що, за даними моніторингу Детектор медіа, напередодні великого вторгнення Росії в лютому 2022 року Пичик "закликала не жити в напрузі й відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення". Її співведучий Максим Назаров (відомий також як Назар Діордиця) на початку цього року отримав підозру від СБУ за виправдовування російської агресії.

"Але чомусь Назаров з підозрою, а Пичик – з камерою біля ЦУМу. Хоча вони вдвох були ведучими ефіру, в який вмикали терориста і ватажка "ЛНР" Родіона Мирошника", – зауважив Смирнов.

Вже під час повномасштабного вторгнення Ангеліна Пичик стала відомою завдяки відео, в яких запитує перехожих у центрі Києва про гроші, кохання та стосунки. Її ролики набирають сотні тисяч переглядів, а серед "героїв" останніх відео – ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.