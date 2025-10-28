Перемир'я на межі зриву. Нетаньягу наказав армії Ізраїлю негайно вдарити по Газі

ХАМАС вже втретє передав останки одного й того самого заручника – Ізраїль визнав це порушенням перемир'я

Беньямін Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 28 жовтня наказав армії негайно завдати ударів по сектору Газа. Про це заявила його канцелярія.

"Після консультацій із питань безпеки прем'єр-міністр Нетаньягу віддав розпорядження військовому ешелону негайно завдати потужних ударів по сектору Газа", – ідеться в повідомленні.

Перед цим Ізраїль звинуватив терористичну організацію ХАМАС у порушенні режиму припинення вогню. Бойовики втретє передали останки ізраїльського заручника Офіра Царфаті, який був убитий у полоні, а його тіло було знайдено ізраїльськими військами в листопаді 2023 року. У березні 2024 року його родина отримала додаткові останки для поховання. Родина Царфаті заявила, що це вже втретє, "коли ми змушені відкривати могилу Офіра і перепоховувати нашого сина", передає АР.

Це вже вдруге після припинення вогню, коли останки, передані ХАМАС, виявляються проблемними. Ізраїль заявив, що одне з тіл, які бойовики видали у перший тиждень перемир’я, належало невідомому палестинцю.

Як повідомила Армія оборони Ізраїлю, 27 жовтня терористи ХАМАС попалися на тому, що витягували останки тіл заручників із заздалегідь підготовленого місця і ховали їх неподалік. Потім вони викликали представників Червоного Хреста та інсценували "виявлення" тіла.

"Цей відеозапис ясно показує, що терористична організація ХАМАС намагається створити хибне враження про спроби знайти тіла, фактично утримуючи заручників, останки яких вона відмовляється звільнити відповідно до угоди", – заявив ЦАХАЛ.

Також ізраїльська сторона повідомляла, що ХАМАС відкрив вогонь по ізраїльських силах на півдні Гази, передає Sky news.

У канцелярії зазначили, що Нетаньяху проведе нараду із силовиками, щоб обговорити заходи Ізраїлю у відповідь на ці порушення. У Газі все ще залишаються 13 тіл заручників.