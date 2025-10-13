ХАМАС освободил первых семерых израильских заложников – фото

ХАМАС (Фото: EPA)

13 октября террористическая группировка ХАМАС освободила первых израильских заложников в соответствии с договоренностями о перемирии в Секторе Газа. Об этом сообщают The Times of Israel и Армия обороны Израиля.

По данным The Times of Israel, семь заложников передали Красному Кресту в Газе. Соответствующее объявление сделал спикер на так называемой площади Заложников (площадь в Тель-Авиве).

Отмечается, что освободили Зива и Гали Берманов, Матана Ангреста, Алона Охеля, Омри Мирана, Эйтана Мора и Гая Гильбоа-Далалала.

В Армии обороны Израиля подтвердили эту информацию.

"По данным Красного Креста, семеро заложников были переданы под их опеку и сейчас находятся на пути к силам ЦАХАЛа и Израильской службы безопасности в секторе Газа", – заявили в ЦАХАЛе.