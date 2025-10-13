ХАМАС освободил первых семерых израильских заложников – фото
13 октября террористическая группировка ХАМАС освободила первых израильских заложников в соответствии с договоренностями о перемирии в Секторе Газа. Об этом сообщают The Times of Israel и Армия обороны Израиля.
По данным The Times of Israel, семь заложников передали Красному Кресту в Газе. Соответствующее объявление сделал спикер на так называемой площади Заложников (площадь в Тель-Авиве).
Отмечается, что освободили Зива и Гали Берманов, Матана Ангреста, Алона Охеля, Омри Мирана, Эйтана Мора и Гая Гильбоа-Далалала.
В Армии обороны Израиля подтвердили эту информацию.
"По данным Красного Креста, семеро заложников были переданы под их опеку и сейчас находятся на пути к силам ЦАХАЛа и Израильской службы безопасности в секторе Газа", – заявили в ЦАХАЛе.
- 10 октября израильские войска завершили первый этап отвода сил в секторе Газа – после чего стартовал 72-часовой срок,в который ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Израиль – отпустить заключенных палестинцев.
- Урегулирование в Газе происходит согласно плану американского президента Трампа, который в частности предусматривает постепенный вывод войск Израиля из сектора, а также то, что ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении регионом (остальные пункты здесь).
Комментарии (0)