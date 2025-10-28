Axios: Премьер Израиля приказал ударить по Газе без согласования с Трампом

Израильская сторона утверждает, что ХАМАС открыл огонь по ее силам в городе Рафах

Беньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan/EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, вероятно, не согласовывал с президентом США Дональдом Трампом свое решение об ударе по Сектору Газа во вторник, 28 октября. Об этом сообщило медиа Axios со ссылкой на неназванных собеседников среди официальных лиц Израиля.

Израиль обвинил группировку ХАМАС в нарушении соглашения, в частности, в открытии огня по его силам в городе Рафах на юге Сектора Газа.

До этого инцидента Нетаньяху уже консультировался с военным руководством Израиля о принятии новых военных действий в Газе из-за вероятных нарушений со стороны ХАМАС соглашения о прекращении огня, связанных с возвращением тел заложников.

Израильские чиновники рассказали Axios, что Нетаньяху пытался связаться с Трампом, который находится в Восточной Азии, чтобы получить зеленый свет для военного ответа.

Но события в Рафахе, вероятно, изменили расчеты Нетаньяху. Нет никаких признаков того, что они разговаривали до того, как премьер Израиля опубликовал заявление, в котором объявил о новых ударах.

Медиа пишет, что ранее израильские военные обнародовали 15-минутное видео, снятое с дрона, на котором якобы видно, как боевики ХАМАС инсценируют находку тела заложника.

На кадрах видно, как группа людей бросает мешок для трупов в яму, засыпает его щебнем, привлекает бульдозер, а затем возвращается с представителями Красного Креста, очевидно, чтобы показать, что тело было "выкопано". Израильские чиновники утверждали, что видео доказывает, что ХАМАС лишь делал вид, что проводит сложные поисковые работы.

"Они нарушают соглашение, обманывают и насмехаются как над Израилем, так и над администрацией Трампа", — сказал один из собеседников.

Во вторник, перед инцидентом в Рафахе, Израиль предоставил видео Белому дому и Центральному разведывательному управлению США, утверждая, что это нарушение соглашения, и сообщил, что готовы ответить на это.

Однако высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили команде Нетаньяху, что они не считают это существенным нарушением соглашения со стороны ХАМАС, и призвали Израиль не принимать радикальных мер, которые могут поставить прекращение огня на грань провала, сообщил американский чиновник Axios.