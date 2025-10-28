Axios: Прем’єр Ізраїлю наказав вдарити по Газі без погодження з Трампом

Ізраїльська сторона стверджує, що ХАМАС відкрив вогонь по її силах у місті Рафах

Беньямін Нетаньягу (Фото: Abir Sultan/EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, не погоджував із президентом США Дональдом Трампом своє рішення про удар по Сектору Газа у вівторок, 28 жовтня. Про це повідомило медіа Axios із посиланням на неназваних співрозмовників серед офіційних осіб Ізраїлю.

Ізраїль звинуватив угрупування ХАМАС у порушенні угоди, зокрема у відкритті вогню по його силах у місті Рафах на півдні Сектору Гази.

До цього інциденту Нетаньягу вже консультувався з військовим керівництвом Ізраїлю щодо вжиття нових військових дій у Газі через ймовірні порушення з боку ХАМАС угоди про припинення вогню, пов'язані з поверненням тіл заручників.

Ізраїльські посадовці розповіли Axios, що Нетаньягу намагався зв'язатися з Трампом, який перебуває в Східній Азії, щоб отримати зелене світло для військової відповіді.

Але події в Рафаху, ймовірно, змінили розрахунки Нетаньягу. Немає жодних ознак того, що вони розмовляли до того, як прем'єр Ізраїлю опублікував заяву, в якій оголосив про нові удари.

Медіа пише, що раніше ізраїльські військові оприлюднили 15-хвилинне відео, зняте з дрона, на якому нібито видно, як бойовики ХАМАС інсценують знахідку тіла заручника.

На кадрах видно, як група людей кидає мішок для трупів у яму, засипає його щебенем, залучає бульдозер, а потім повертається з представниками Червоного Хреста, очевидно, щоб показати, що тіло було "викопано". Ізраїльські чиновники стверджували, що відео доводить, що ХАМАС лише вдавав, що проводить складні пошукові роботи.

"Вони порушують угоду, обманюють і насміхаються як з Ізраїлю, так і з адміністрації Трампа", – сказав один зі співрозмовників.

У вівторок, перед інцидентом у Рафаху, Ізраїль надав відео Білому дому та Центральному розвідувальному управлінню США, стверджуючи, що це порушення угоди, і повідомив, що готові відповісти на це.

Однак високопосадовці адміністрації Трампа заявили команді Нетаньягу, що вони не вважають це суттєвим порушенням угоди з боку ХАМАС, і закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів, які можуть поставити припинення вогню на межу провалу, повідомив американський чиновник Axios.