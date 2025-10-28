Axios: Прем’єр Ізраїлю наказав вдарити по Газі без погодження з Трампом
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, не погоджував із президентом США Дональдом Трампом своє рішення про удар по Сектору Газа у вівторок, 28 жовтня. Про це повідомило медіа Axios із посиланням на неназваних співрозмовників серед офіційних осіб Ізраїлю.
Ізраїль звинуватив угрупування ХАМАС у порушенні угоди, зокрема у відкритті вогню по його силах у місті Рафах на півдні Сектору Гази.
До цього інциденту Нетаньягу вже консультувався з військовим керівництвом Ізраїлю щодо вжиття нових військових дій у Газі через ймовірні порушення з боку ХАМАС угоди про припинення вогню, пов'язані з поверненням тіл заручників.
Ізраїльські посадовці розповіли Axios, що Нетаньягу намагався зв'язатися з Трампом, який перебуває в Східній Азії, щоб отримати зелене світло для військової відповіді.
Але події в Рафаху, ймовірно, змінили розрахунки Нетаньягу. Немає жодних ознак того, що вони розмовляли до того, як прем'єр Ізраїлю опублікував заяву, в якій оголосив про нові удари.
Медіа пише, що раніше ізраїльські військові оприлюднили 15-хвилинне відео, зняте з дрона, на якому нібито видно, як бойовики ХАМАС інсценують знахідку тіла заручника.
На кадрах видно, як група людей кидає мішок для трупів у яму, засипає його щебенем, залучає бульдозер, а потім повертається з представниками Червоного Хреста, очевидно, щоб показати, що тіло було "викопано". Ізраїльські чиновники стверджували, що відео доводить, що ХАМАС лише вдавав, що проводить складні пошукові роботи.
"Вони порушують угоду, обманюють і насміхаються як з Ізраїлю, так і з адміністрації Трампа", – сказав один зі співрозмовників.
У вівторок, перед інцидентом у Рафаху, Ізраїль надав відео Білому дому та Центральному розвідувальному управлінню США, стверджуючи, що це порушення угоди, і повідомив, що готові відповісти на це.
Однак високопосадовці адміністрації Трампа заявили команді Нетаньягу, що вони не вважають це суттєвим порушенням угоди з боку ХАМАС, і закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів, які можуть поставити припинення вогню на межу провалу, повідомив американський чиновник Axios.
- 13 жовтня Трамп у Єгипті підписав угоду про припинення вогню у Газі. Того ж дня ХАМАС звільнив 20 живих заручників Ізраїлю у два етапи: спочатку сімох, потім ще 13. 14 жовтня Трамп оголосив про початок другої фази плану.
- 26 жовтня президент США дав дві доби ХАМАС на повернення тіл загиблих заручників.
