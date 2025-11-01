Израиль обвинил ХАМАС в том, что он отдал три тела, которые не принадлежат заложникам

Офис премьера Нетаньяху заявил, что переданные боевиками останки трех человек не принадлежали ни одному из заложников

Иллюстративное фото: Depositphotos

Останки трех человек, которые террористическая группировка ХАМАС передала Красному Кресту в секторе Газа, не принадлежат ни одному из погибших израильских заложников. Об этом заявил офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает агентство Associated Press.

Передача останков состоялась после того, как 31 октября Израиль вернул в Газу тела 30 палестинцев, что завершило обмен. Ранее на этой неделе боевики передали останки двух заложников.

Однако уже на следующий день офис Нетаньяху подтвердил, что останки трех человек не принадлежали ни одному из заложников. Пока неясно, чьи это останки.

Между тем вооруженное крыло ХАМАС утверждает, что накануне предложило передать образцы неопознанных тел, однако Израиль отказался и попросил предоставить останки для экспертизы.

"Мы передали тела, чтобы прекратить претензии Израиля", – говорится в заявлении террористов.

Медицинские работники в Газе столкнулись с трудностями в идентификации тел без доступа к наборам для анализа ДНК, передает медиа.

Эта ситуация стала очередным препятствием для перемирия, достигнутого при посредничестве Соединенных Штатов, в войне между Израилем и ХАМАС, отмечает AP.