Новый пророссийский спикер в Чехии приказал снять украинский флаг с парламента – видео

Окамура заявил, что Чехия "на первом месте" после снятия украинского флага со здания Палаты депутатов

Томио Окамура (Фото:MARTIN DIVISEK / EPA)

Новый глава нижней палаты парламента Чехии (Палаты депутатов) Томио Окамура опубликовал видео со снятием флага Украины со здания. Такое сообщение руководитель ультраправой антиукраинской партии SPD сделал в соцсети X.

После снятия флага он заявил, что "Чешская Республика на первом месте".

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs - Томио Окамура (@tomio_cz) 6 ноября 2025

Украинский флаг висел на здании чешской Палаты депутатов с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го как символ солидарности со страной, которая подверглась нападению.

Предшественница Окамуры на посту Маркета Пекарова Адамова назвала шаг со снятием флага "позорным жестом" как в отношении Украины, так и в отношении ценностей, которые разделяет Чехия. Ряд лидеров партий, бывших у власти до выборов, осудили решение нового спикера, назвав его актом, который подрывает солидарность и прозападную ориентацию страны, передает Radio Prague International.

В то же время рядом с флагами Чехии и Европейского Союза на здании продолжает висеть флаг Израиля, поднятый в октябре 2023 года после террористической атаки группировки ХАМАС.

Тем временем накануне кандидат на должность нового министра иностранных дел Чехии Филипп Турек заявил, что страна может прекратить свою помощь Украине после формирования нового правительства.