Новое правительство Чехии не намерено помогать Украине – кандидат на пост главы МИД
Чехия может прекратить свою помощь Украине после формирования нового правительства под руководством пророссийского Андрея Бабиша. Об этом в интервью Politico заявил кандидат на пост министра иностранных дел Чехии Филип Турек.
По его словам, новое правительство намерено соблюдать обязательства перед НАТО и нормы международного права.
"Однако оно будет отдавать приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и снижение риска конфликта в Европе, переключившись с военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, на гуманитарную и сосредоточившись на потребностях Чехии в сфере безопасности", – сказал Турек.
По его словам, позиция Чехии в отношении России не изменится, однако в планах нового правительства уделять больше внимания "суверенитету и невмешательству". В приоритете также будет избегание эскалации, которая могла бы поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность страны.
- 4 октября стало известно, что на парламентских выборах в Чехии одержала победу популистская партия ANO.
- На следующий день Бабиш заявил, что Чехия продолжит поддержку Украины, но со снарядами должна помогать НАТО.
- 28 октября Politico сообщало, что Венгрия стремится создать антиукраинский блок с Чехией и Словакией.
