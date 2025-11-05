Новое правительство Чехии не намерено помогать Украине – кандидат на пост главы МИД

Андрей Бабиш (Фото: x.com/AndrejBabis)

Чехия может прекратить свою помощь Украине после формирования нового правительства под руководством пророссийского Андрея Бабиша. Об этом в интервью Politico заявил кандидат на пост министра иностранных дел Чехии Филип Турек.

По его словам, новое правительство намерено соблюдать обязательства перед НАТО и нормы международного права.

"Однако оно будет отдавать приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и снижение риска конфликта в Европе, переключившись с военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, на гуманитарную и сосредоточившись на потребностях Чехии в сфере безопасности", – сказал Турек.

По его словам, позиция Чехии в отношении России не изменится, однако в планах нового правительства уделять больше внимания "суверенитету и невмешательству". В приоритете также будет избегание эскалации, которая могла бы поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность страны.