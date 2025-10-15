Украина уже получила 1,3 млн снарядов от Чехии. К концу 2025 года число достигнет 1,8 млн

Иностранные союзники выделили на снаряды для Украины $4,5 млрд, а Чехия – $814 млн

Петр Фиала (Фото: x.com/P_Fiala)

Украина с начала 2025 года уже получила от Чехии 1,3 млн артиллерийских снарядов. Ожидаются еще 500 000, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала на пресс-конференции с министром обороны Чехии Яной Черноховой, передает The Gurdian.

По словам премьера, Чехия уже организовала передачу Украине 3,7 млн артснарядов, в том числе 1,3 млн в текущем году. Финансировалась военная помощь за счет "чешской инициативы", путем доходов от замороженных российских активов, двустороннего сотрудничества и прямых закупок.

В 2025 году ожидается, что Украина получит 1,8 млн артснарядов всего, отметил министр.

Министр обороны Чехии сообщила, что иностранные доноры выделили 93,3 млрд крон ($4,5 млрд) на "чешскую инициативу", а сама страна выделила 1,7 млрд крон ($814 млн).

Чернохова отметила, что увеличение поставок боеприпасов в 2024 и 2025 годах помогло сократить отставание Украины по сравнению с Россией на линии фронта.