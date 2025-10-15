Україна вже отримала 1,3 млн снарядів від Чехії. До кінця 2025 року їхня кількість сягне 1,8 млн

Іноземні союзники виділили на снаряди для України $4,5 млрд, а Чехія – $814 млн

Петр Фіала (Фото: x.com/P_Fiala)

Україна з початку 2025 року вже отримала від Чехії 1,3 млн артилерійських снарядів. Очікують ще 500 000, повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала на пресконференції з міністром оборони Чехії Яною Черноховою, передає The Gurdian.

За словами прем'єра, Чехія вже організувала передання Україні 3,7 млн артснарядів, зокрема 1,3 млн поточного року. Фінансувалася військова допомога коштом "чеської ініціативи", шляхом доходів від заморожених російських активів, двостороннього співробітництва і прямих закупівель.

У 2025 році очікується, що Україна отримає 1,8 млн артснарядів загалом, зазначив міністр.

Міністерка оборони Чехії повідомила, що іноземні донори виділили 93,3 млрд крон ($4,5 млрд) на "чеську ініціативу", а сама країна виділила 1,7 млрд крон ($814 млн).

Чернохова зазначила, що збільшення постачання боєприпасів у 2024 і 2025 роках допомогло скоротити відставання України порівняно з Росією на лінії фронту.