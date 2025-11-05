Новий уряд Чехії не має наміру допомагати Україні – кандидат на пост глави МЗС

Андрей Бабіш (Фото: x.com/AndrejBabis)

Чехія може припинити свою допомогу Україні після формування нового уряду під керівництвом проросійського Андрея Бабіша. Про це в інтерв'ю Politico заявив кандидат на посаду міністра закордонних справ Чехії Філіп Турек.

За його словами, новий уряд має намір дотримуватися зобов'язань перед НАТО і норм міжнародного права.

"Однак уряд віддаватиме пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зниження ризику конфлікту в Європі, переключившись із військової допомоги, що фінансується з державного бюджету, на гуманітарну і зосередившись на потребах Чехії у сфері безпеки", – сказав Турек.

За його словами, позиція Чехії щодо Росії не зміниться, проте в планах нового уряду приділяти більше уваги "суверенітету і невтручанню". У пріоритеті також буде уникнення ескалації, яка могла б поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність країни.