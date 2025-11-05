Новий уряд Чехії не має наміру допомагати Україні – кандидат на пост глави МЗС
Чехія може припинити свою допомогу Україні після формування нового уряду під керівництвом проросійського Андрея Бабіша. Про це в інтерв'ю Politico заявив кандидат на посаду міністра закордонних справ Чехії Філіп Турек.
За його словами, новий уряд має намір дотримуватися зобов'язань перед НАТО і норм міжнародного права.
"Однак уряд віддаватиме пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зниження ризику конфлікту в Європі, переключившись із військової допомоги, що фінансується з державного бюджету, на гуманітарну і зосередившись на потребах Чехії у сфері безпеки", – сказав Турек.
За його словами, позиція Чехії щодо Росії не зміниться, проте в планах нового уряду приділяти більше уваги "суверенітету і невтручанню". У пріоритеті також буде уникнення ескалації, яка могла б поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність країни.
- 4 жовтня стало відомо, що на парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO.
- Наступного дня Бабіш заявив, що Чехія продовжить підтримку України, але зі снарядами має допомагати НАТО.
- 28 жовтня Politico повідомляло, що Угорщина прагне створити антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною.
