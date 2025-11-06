В Чехии проукраинское правительство Фиалы идет в отставку

Петр Фиала пообещал сделать все возможное, чтобы передача власти прошла максимально гладко и достойно

Петр Фиала (Фото: Filip Singer/EPA)

В Чехии правительство премьер-министра Петра Фиалы одобрило свою отставку на заседании 6 ноября. Об этом сообщило Radio Prague International.

Кабинет министров подаст заявление об отставке после инаугурационного заседания новоизбранной Палаты депутатов. Согласно конституции, отставку должен принять президент Чехии Петр Павел, а действующие министры будут уполномочены временно исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Формирование следующего Кабинета министров ведется лидером ANO Андреем Бабишем с ультраправой SPD и "Автомобилистами" по поручению президента.

Правительство Фиалы было назначено тогдашним президентом Чехии Милошем Земаном 17 декабря 2021 года. После новых выборов Палату депутатов должны сформировать пять партий.

Фиала заявил на брифинге, что уходящее правительство сделает все возможное, чтобы передача власти прошла максимально гладко и достойно. Он поблагодарил коллег за сотрудничество и заявил, что передаст страну новому правительству в лучшем состоянии, чем четыре года назад.

СПРАВКА Правительство Фиалы считают проукраинским, поскольку оно с самого начала полномасштабного российского вторжения активно поддерживает Украину политически, военно и гуманитарно. Чехия под его руководством стала одним из первых государств, предоставивших Украине танки, артиллерию и боеприпасы. Фиала лично посетил Киев в марте 2022 года, демонстрируя солидарность с Украиной. Правительство также поддерживало усиление санкций против России и выступало за вступление Украины в Европейский Союз.

4 октября стало известно, что на парламентских выборах в Чехии одержала победу популистская партия ANO. Действующий премьер Чехии Фиала признал свое поражение и поприветствовал Бабиша.

3 ноября в Чехии лидеры трех политических партий подписали соглашение о создании коалиции.