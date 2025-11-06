У Чехії проукраїнський уряд Фіали йде у відставку

Петр Фіала (Фото: Filip Singer/EPA)

У Чехії уряд прем'єр-міністра Петра Фіали схвалив свою відставку на засіданні 6 листопада. Про це повідомило Radio Prague International.

Кабінет міністрів подасть заяву про відставку після інавгураційного засідання новообраної Палати депутатів. Згідно з конституцією, відставку має ухвалити президент Чехії Петр Павел, а чинні міністри будуть уповноважені тимчасово виконувати свої обов'язки до призначення нового уряду.

Формування наступного Кабінету міністрів ведеться лідером ANO Андреєм Бабішем з ультраправою SPD та "Автомобілістами" за дорученням президента.

Уряд Фіали був призначений тодішнім президентом Чехії Мілошем Земаном 17 грудня 2021 року. Після нових виборів Палату депутатів має сформувати п'ять партій.

Фіала заявив на брифінгу, що уряд, який йде, зробить все можливе, щоб передання влади пройшло максимально гладко й гідно. Він подякував колегам за співпрацю і заявив, що передасть країну новому уряду в кращому стані, ніж чотири роки тому.

ДОВІДКА Уряд Фіали вважають проукраїнським, оскільки він від самого початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує Україну політично, військово та гуманітарно. Чехія під його керівництвом стала однією з перших держав, що надала Україні танки, артилерію та боєприпаси. Фіала особисто відвідав Київ у березні 2022 року, демонструючи солідарність з Україною. Уряд також підтримував посилення санкцій проти Росії та виступав за вступ України до Європейського Союзу.

4 жовтня стало відомо, що на парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO. Чинний прем’єр Чехії Фіала визнав свою поразку та привітав Бабіша.

3 листопада у Чехії лідери трьох політичних партій підписали угоду про створення коаліції.