Росіяни десятки разів атакували українських рятувальників впродовж останніх трьох місяців, через що є загиблі та поранені серед надзвичайників. 5 листопада окупанти знову здійснили такі удари у Запорізькій та Донецькій областях, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Більше ніж 60 разів Росія вдарила по підрозділах Державної служи з надзвичайних ситуацій упродовж минулих трьох місяців. Внаслідок цих підступних обстрілів загинуло п'ять та поранено понад 30 рятувальників. І сьогодні ворог знову прицільно поцілив по тих, хто рятує життя", – написав чиновник.

За його словами, у селі Приморське Запорізької області росіяни цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль рятувальників – четверо співробітників ДСНС отримали поранення різного ступеню тяжкості, їм надають медичну допомогу.

Водночас, додав Клименко, у Краматорську на Донеччині авіація РФ вдарила по території пожежної частини: пошкоджено будівлю, навчальну вежу й більш ніж десять одиниць спецтехніки, виникла пожежа; обійшлося без постраждалих.

Фото: ДСНС Донеччини

