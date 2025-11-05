Россияне десятки раз атаковали украинских спасателей в течение последних трех месяцев, из-за чего есть погибшие и раненые среди чрезвычайников. 5 ноября оккупанты снова совершили такие удары в Запорожской и Донецкой областях, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Более 60 раз Россия ударила по подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за прошедшие три месяца. В результате этих коварных обстрелов погибли пять и ранены более 30 спасателей. И сегодня враг снова прицельно попал по тем, кто спасает жизни", – написал чиновник.

По его словам, в селе Приморское Запорожской области россияне целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль спасателей – четверо сотрудников ГСЧС получили ранения различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

В то же время, добавил Клименко, в Краматорске Донецкой области авиация РФ ударила по территории пожарной части: повреждены здание, учебная башня и более десяти единиц спецтехники, возник пожар; обошлось без пострадавших.

Фото: ГСЧС Донетчины

Фото: ГСЧС Донетчины