РФ ударила под Харьковом: серьезно повреждено пожарное депо, есть пострадавшие – фото

Фото: ГСЧС

В ночь на 4 ноября Россия атаковала дронами Харьковскую область, в результате чего произошли пожары, есть пострадавшие среди гражданских и пожарных. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В поселке Докучаевское в Роганской поселковой общине зафиксировано три очага возгораний: горели два частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры. Один из российских дронов попал в здание Роганской местной пожарной команды, нанеся значительные повреждения пожарному депо и технике.

В селе Русская Лозовая горел частный дом.

По предварительным данным, в результате вражеских ударов пострадали шестеро гражданских, в том числе двое пожарных.

Все пожары потушили.