РФ ударила под Харьковом: серьезно повреждено пожарное депо, есть пострадавшие – фото
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 4 ноября Россия атаковала дронами Харьковскую область, в результате чего произошли пожары, есть пострадавшие среди гражданских и пожарных. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В поселке Докучаевское в Роганской поселковой общине зафиксировано три очага возгораний: горели два частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры. Один из российских дронов попал в здание Роганской местной пожарной команды, нанеся значительные повреждения пожарному депо и технике.
В селе Русская Лозовая горел частный дом.
По предварительным данным, в результате вражеских ударов пострадали шестеро гражданских, в том числе двое пожарных.
Все пожары потушили.
- Также в ночь на 4 ноября Россия атаковала Николаевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области ракетой и беспилотниками, в результате чего один человек погиб, еще восемь – пострадали. Пятилетний ребенок и еще двое взрослых в тяжелом состоянии.
- Кроме того, Россия ночью ударила по энергетике и портам Одесской области.
