Окупанти вдарили по Харківщині: значно пошкоджено пожежне депо, є постраждалі – фото

У селищі Докучаєвське було три осередки пожеж. Шість людей постраждали, серед них пожежники

Фото: ДСНС

У ніч проти 4 листопада Росія атакувала дронами Харківську область, внаслідок чого сталися пожежі, є постраждалі серед цивільних і вогнеборців. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

В селищі Докучаєвське в Роганській селищній громаді зафіксовано три осередки займань: горіли два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці.

У селі Руська Лозова горів приватний будинок.

За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро цивільних, зокрема двоє вогнеборців.

Всі пожежі згасили.