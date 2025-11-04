Окупанти вдарили по Харківщині: значно пошкоджено пожежне депо, є постраждалі – фото
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У ніч проти 4 листопада Росія атакувала дронами Харківську область, внаслідок чого сталися пожежі, є постраждалі серед цивільних і вогнеборців. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
В селищі Докучаєвське в Роганській селищній громаді зафіксовано три осередки займань: горіли два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці.
У селі Руська Лозова горів приватний будинок.
За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро цивільних, зокрема двоє вогнеборців.
Всі пожежі згасили.
- Також у ніч проти 4 листопада Росія атакувала Миколаївську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області ракетою та безпілотниками, внаслідок чого одна людина загинула, ще вісім – постраждали. П'ятирічна дитина ще двоє дорослих у важкому стані.
- Крім того, Росія вночі вдарила по енергетиці та портах Одеської області.
Коментарі (0)