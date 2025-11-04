Росія вгатила ракетою і БпЛА по Дніпропетровщині: є загибла і вісім постраждалих – фото

Серед постраждалих внаслідок російського удару по Синельниківському району – двоє дітей. П'ятирічна дівчинка у важкому стані

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

У ніч проти 4 листопада Росія атакувала Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та безпілотниками, внаслідок чого одна людина загинула, ще вісім – постраждали. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Загинула 65-річна жінка. Серед восьми постраждалих – двоє дітей. П'ятирічна дівчинка госпіталізована у важкому стані. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно.

Також у важкому стані двоє дорослих.

Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Також окупанти вгатили керованою авіабомбою по Васильківській громаді – там потрощені автівки.

По Нікопольщині РФ била FPV-дронами, артилерією й РСЗВ "Град". Поцілила по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Постраждали троє чоловіків: 43, 51 і 52 років. Понівечено авто швидкої.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Ворог також влучив по Павлограду безпілотником, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру.