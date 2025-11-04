Росія вгатила ракетою і БпЛА по Дніпропетровщині: є загибла і вісім постраждалих – фото
У ніч проти 4 листопада Росія атакувала Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та безпілотниками, внаслідок чого одна людина загинула, ще вісім – постраждали. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Загинула 65-річна жінка. Серед восьми постраждалих – двоє дітей. П'ятирічна дівчинка госпіталізована у важкому стані. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно.
Також у важкому стані двоє дорослих.
Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель.
Також окупанти вгатили керованою авіабомбою по Васильківській громаді – там потрощені автівки.
По Нікопольщині РФ била FPV-дронами, артилерією й РСЗВ "Град". Поцілила по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
Постраждали троє чоловіків: 43, 51 і 52 років. Понівечено авто швидкої.
Ворог також влучив по Павлограду безпілотником, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру.
- У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 150 засобами повітряного нападу, зокрема ракетами. Під ударом були Миколаїв, Дніпро, Сумська область.
