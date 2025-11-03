Росія атакувала дронами і ракетами Миколаїв, Дніпро й інші регіони: є пожежі та пошкодження
У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 150 засобами повітряного нападу, зокрема ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 116 цілей, але є влучання у регіонах, повідомили в Повітряних силах.
Ворог атакував:
→ трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із Липецької області;
→ чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму;
→ п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області;
→ 138 ударними дронами, близько 80 із яких – "шахеди". Зафіксовані були і "Гербери".
Станом на 08:30, за попередніми даними, вдалося збити одну ракету "Кинджал" і 115 дронів. Зафіксовані влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Зокрема, ворог вдарив ракетами по Дніпру, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Внаслідок атаки понівечене підприємство й виникла пожежа. Постраждав 37-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.
У Запорізькій області під ранок була оголошена загроза ударів балістикою, повідомив голова ОВА Іван Федоров. У Запорізькому районі пролунали три вибухи. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Під атакою була і Миколаївська область. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру. Внаслідок чого 12 населених пунктів були знеструмлені, але станом на 07:13 світло вдалося повернути.
По Миколаєву росіяни близько 03:00 вдарили "шахедом". Виникла пожежа в господарському супермаркеті на площі 2000 кв. м та на території СТО, площею 30 кв. м, повідомили рятувальники. Також пошкоджені два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів тимчасово без електропостачання близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3000 абонентів у Лозівській громаді. Відновлювальні роботи тривають, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
По Сумській області ворог здійснив, серед іншого, ракетний удар, повідомили в ОВА. Пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, сільськогосподарську техніку та житлові будинки.
За даними рятувальників, ворог пошкодив двоповерховий житловий будинок у Тростянецькій громаді. Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло людини.
- 2 листопада росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру в Одеській області. Загинули дві людини, ще три постраждали.
- Також ворог ударив по Павлограду в Дніпропетровській області. Одна людина загинула, ще три були поранені, зокрема дитина.
