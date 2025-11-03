Росія атакувала дронами і ракетами Миколаїв, Дніпро й інші регіони: є пожежі та пошкодження

Ворог бив, зокрема, "шахедами" та ракетами "Кинджал" і "Іскандер"

Атака по Миколаєву (Фото: t.me/mykolaivskaODA)

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 150 засобами повітряного нападу, зокрема ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 116 цілей, але є влучання у регіонах, повідомили в Повітряних силах.

Ворог атакував:

→ трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із Липецької області;

→ чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму;

→ п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області;

→ 138 ударними дронами, близько 80 із яких – "шахеди". Зафіксовані були і "Гербери".

Станом на 08:30, за попередніми даними, вдалося збити одну ракету "Кинджал" і 115 дронів. Зафіксовані влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Зокрема, ворог вдарив ракетами по Дніпру, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Внаслідок атаки понівечене підприємство й виникла пожежа. Постраждав 37-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.

У Запорізькій області під ранок була оголошена загроза ударів балістикою, повідомив голова ОВА Іван Федоров. У Запорізькому районі пролунали три вибухи. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Під атакою була і Миколаївська область. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру. Внаслідок чого 12 населених пунктів були знеструмлені, але станом на 07:13 світло вдалося повернути.

По Миколаєву росіяни близько 03:00 вдарили "шахедом". Виникла пожежа в господарському супермаркеті на площі 2000 кв. м та на території СТО, площею 30 кв. м, повідомили рятувальники. Також пошкоджені два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів тимчасово без електропостачання близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3000 абонентів у Лозівській громаді. Відновлювальні роботи тривають, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

По Сумській області ворог здійснив, серед іншого, ракетний удар, повідомили в ОВА. Пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, сільськогосподарську техніку та житлові будинки.

За даними рятувальників, ворог пошкодив двоповерховий житловий будинок у Тростянецькій громаді. Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло людини.

Фото: ДСНС