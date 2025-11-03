РФ атаковала дронами и ракетами Николаев, Днепр и другие регионы – фото повреждений

Враг бил, в частности, "шахедами" и ракетами "Кинжал" и "Искандер"

Атака по Николаеву (Фото: t.me/mykolaivskaODA)

В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 150 средствами воздушного нападения, в частности ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 116 целей, но есть попадания в регионах, сообщили в Воздушных силах.

Враг атаковал:

→ тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из Липецкой области;

→ четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М из временно оккупированного Крыма;

→ пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области;

→ 138 ударными дронами, около 80 из которых – "шахеды". Зафиксированы были и "Герберы".

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, удалось сбить одну ракету "Кинжал" и 115 дронов. Зафиксированы попадания ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

В частности, враг ударил ракетами по Днепру, сообщил председатель областной военной администрации Владислав Гайваненко. В результате атаки повреждено предприятие и возник пожар. Пострадал 37-летний мужчина, он будет лечиться дома.

В Запорожской области под утро была объявлена угроза ударов баллистикой, сообщил председатель ОГА Иван Федоров. В Запорожском районе прогремели три взрыва. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Под атакой была и Николаевская область. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, враг повредил энергетическую инфраструктуру. Вследствие чего 12 населенных пунктов были обесточены, но по состоянию на 07:13 свет удалось вернуть.

По Николаеву россияне около 03:00 ударили "шахедом". Возник пожар в хозяйственном супермаркете на площади 2000 кв.м и на территории СТО, площадью 30 кв. м, сообщили спасатели. Также повреждены два автомобиля и окна в многоквартирном доме. Пострадавших нет.

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов временно без электроснабжения около 800 абонентов в Близнюковской громаде и 3000 абонентов в Лозовской громаде. Восстановительные работы продолжаются, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

По Сумской области враг совершил, среди прочего, ракетный удар, сообщили в ОВА. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, сельскохозяйственная техника и жилые дома.