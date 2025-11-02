Россияне атаковали Днепропетровскую область: есть жертва, среди пострадавших – ребенок

Захватчики ударили по Павлограду и Никопольщине в Днепропетровской области

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В воскресенье, 2 ноября, россияне атаковали Днепропетровскую область – в Павлограде есть погибший и пострадавшие, на Никопольщине ранен человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В Павлограде вражеские дроны попали по городу – погиб 55-летний мужчина. Еще три человека получили ранения, среди них 8-летняя девочка. В результате ударов произошел пожар на предприятии, поврежден жилой дом и несколько автомобилей", – говорится в сообщении.

Также под обстрелами была Никопольщина: оккупанты беспилотниками и артиллерией атаковали районный центр, Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады, из-за чего получил ранения 75-летний мужчина, были повреждены спортшкола, дома, гаражи, авто и линии электропередач, добавило ГСЧС.

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Накануне, 1 ноября, оккупанты также били по Днепропетровской области. В частности, в Самаровском районе погибли четыре человека, в том числе двое детей. Также были пострадавшие и загорелся пожар в магазине.

Группировка войск "Восток" сообщила, что из-за ракетно-дронового удара РФ по области есть раненые и погибшие среди украинских защитников.