Росіяни атакували Дніпропетровщину: є жертва, серед постраждалих – дитина

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У неділю, 2 листопада, росіяни атакували Дніпропетровщину – у Павлограді є загиблий та постраждалі, на Нікопольщині поранено людину. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Павлограді ворожі дрони влучили по місту – загинув 55-річний чоловік. Ще троє людей дістали поранення, серед них 8-річна дівчинка. Внаслідок ударів сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів", – йдеться у дописі.

Також під обстрілами була Нікопольщина: окупанти безпілотниками та артилерією атакували районний центр, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади, через що отримав поранення 75-річний чоловік, було пошкоджено спортшколу, будинки, гаражі, авто та лінії електропередач, додала ДСНС.

Напередодні, 1 листопада, окупанти також били по Дніпропетровщині. Зокрема, у Самарівському районі загинули чотири людини, зокрема двоє дітей. Також були постраждалі й зайнялась пожежа у магазині.

Угруповання військ "Схід" повідомило, що унаслідок ракетно-дронового удару РФ по області з-поміж постраждалих та загиблих також є й українські захисники.