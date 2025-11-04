РФ ударила ракетой и БпЛА под Днепром: есть погибшая и восемь пострадавших – фото

Среди пострадавших в результате российского удара по Синельниковскому району – двое детей. Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

В ночь на 4 ноября Россия атаковала Николаевскую общину Синельниковского района ракетой и беспилотниками, в результате чего один человек погиб, еще восемь – пострадали. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Погибла 65-летняя женщина. Среди восьми пострадавших – двое детей. Пятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. 15-летний подросток будет лечиться амбулаторно.

Также в тяжелом состоянии двое взрослых.

Загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Побиты 12 домов.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Также оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Васильковской общине – там разбитые машины.

По Никопольскому району РФ била FPV-дронами, артиллерией и РСЗО "Град". Есть попадания по самому Никополю, Марганецкой и Покровской общинах.

Пострадали трое мужчин: 43, 51 и 52 лет. Повреждено авто скорой.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Враг также ударил по Павлограду беспилотником, в результате чего повреждена инфраструктура.