РФ ударила ракетой и БпЛА под Днепром: есть погибшая и восемь пострадавших – фото
В ночь на 4 ноября Россия атаковала Николаевскую общину Синельниковского района ракетой и беспилотниками, в результате чего один человек погиб, еще восемь – пострадали. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Погибла 65-летняя женщина. Среди восьми пострадавших – двое детей. Пятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. 15-летний подросток будет лечиться амбулаторно.
Также в тяжелом состоянии двое взрослых.
Загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Побиты 12 домов.
Также оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Васильковской общине – там разбитые машины.
По Никопольскому району РФ била FPV-дронами, артиллерией и РСЗО "Град". Есть попадания по самому Никополю, Марганецкой и Покровской общинах.
Пострадали трое мужчин: 43, 51 и 52 лет. Повреждено авто скорой.
Враг также ударил по Павлограду беспилотником, в результате чего повреждена инфраструктура.
- В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 150 средствами воздушного нападения, в частности ракетами. Под ударом были Николаев, Днепр, Сумская область.
