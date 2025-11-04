Розвідка зачистила від росіян "сіру зону" колишнього Каховського водосховища – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища розвідники провели операцію із зачистки росіян. Подробиці розповіли в Головному управлінні розвідки.
Бійці підрозділу "Братство", що є частиною "Спецпідрозділу Тимура", провели успішну розвідувально-диверсійну операцію в так званій сірій зоні колишнього водосховища.
В районі ділянки "Великі Кучугури" (групи кількох островів у північно-східній частині Каховського водосховища), що розташована за сім км від берегової лінії, спецпризначенці виявили двох російських солдатів. Їх було ліквідовано.
Над територією островів бійці "Братства" підняли прапор України та взяли її під свій контроль.
- 26 жовтня командувач СБС Мадяр заявив про операцію "Дамба" в Бєлгородській області, підтвердивши атаку. За його словами, позиції росіян підтоплює.
- 4 листопада розвідка показала відео операції в Покровську – до спецпризначенців пробились додаткові сили.
