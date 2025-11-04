У "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища розвідники провели операцію із зачистки росіян. Подробиці розповіли в Головному управлінні розвідки.

Бійці підрозділу "Братство", що є частиною "Спецпідрозділу Тимура", провели успішну розвідувально-диверсійну операцію в так званій сірій зоні колишнього водосховища.

В районі ділянки "Великі Кучугури" (групи кількох островів у північно-східній частині Каховського водосховища), що розташована за сім км від берегової лінії, спецпризначенці виявили двох російських солдатів. Їх було ліквідовано.

Над територією островів бійці "Братства" підняли прапор України та взяли її під свій контроль.