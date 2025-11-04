В "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища разведчики провели операцию по зачистке россиян. Подробности рассказали в Главном управлении разведки.

Бойцы подразделения "Братство", являющегося частью "Спецподразделения Тимура", провели успешную разведывательно-диверсионную операцию в так называемой серой зоне бывшего водохранилища.

В районе участка "Большие Кучугуры" (группы нескольких островов в северо-восточной части Каховского водохранилища), расположенного в семи км от береговой линии, спецназовцы обнаружили двух российских солдат. Они были ликвидированы.

Над территорией островов бойцы "Братства" подняли флаг Украины и взяли ее под свой контроль.