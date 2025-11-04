Разведка зачистила от россиян "серую зону" бывшего Каховского водохранилища – видео
В "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища разведчики провели операцию по зачистке россиян. Подробности рассказали в Главном управлении разведки.
Бойцы подразделения "Братство", являющегося частью "Спецподразделения Тимура", провели успешную разведывательно-диверсионную операцию в так называемой серой зоне бывшего водохранилища.
В районе участка "Большие Кучугуры" (группы нескольких островов в северо-восточной части Каховского водохранилища), расположенного в семи км от береговой линии, спецназовцы обнаружили двух российских солдат. Они были ликвидированы.
Над территорией островов бойцы "Братства" подняли флаг Украины и взяли ее под свой контроль.
- 26 октября командующий СБС Мадяр заявил об операции "Дамба" в Белгородской области, подтвердив атаку. По его словам, позиции россиян подтапливает.
- 4 ноября разведка показала видео операции в Покровске – к спецназу пробились дополнительные силы.
