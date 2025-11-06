Сили спеціальних операцій показали ексклюзивне відео вогневого ураження бази зберігання, комплектування та запуску "шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку.

Удар був нанесений ввечері 5 листопада сумісними зусиллями бійців ССО, розвідки 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" та реактивних військ і артилерії.

Російська база була розташована на території колишнього міжнародного аеропорту (ДАП).

Військові зазначили, що понад 90% запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Внаслідок ураження стався потужний вибух та подальша детонація – це зафіксували на відео чисельні очевидці.

"Розробка цієї складної цілі перетворилася на кількамісячну, кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів", – повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.