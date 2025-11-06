ССО показали відео удару по базі "шахедів" у Донецьку: долетіли 90% дронів – відео
Сили спеціальних операцій показали ексклюзивне відео вогневого ураження бази зберігання, комплектування та запуску "шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку.
Удар був нанесений ввечері 5 листопада сумісними зусиллями бійців ССО, розвідки 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" та реактивних військ і артилерії.
Російська база була розташована на території колишнього міжнародного аеропорту (ДАП).
Військові зазначили, що понад 90% запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Внаслідок ураження стався потужний вибух та подальша детонація – це зафіксували на відео чисельні очевидці.
"Розробка цієї складної цілі перетворилася на кількамісячну, кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів", – повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
- Ввечері 5 листопада у Донецьку пролунали вибухи, повідомлялося про ймовірне ураження складу БК із вторинними вибухами. На відео, яке ширилося мережею, було видно момент удару та потужний вибух.
- Удар підтвердив командувач СБС "Мадяр". Також в ночі проти 6 листопада ВСУ уразили Волгоградський НПЗ та кілька складів ПММ на території Криму.
