ССО показали видео удара по базе "шахедов" в Донецке: долетели 90% дронов – видео
Силы специальных операций показали эксклюзивное видео огневого поражения базы хранения, комплектования и запуска "шахедов" во временно оккупированном Донецке.
Удар был нанесен вечером 5 ноября совместными усилиями бойцов ССО, разведки 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадяра" и реактивных войск и артиллерии.
Российская база была расположена на территории бывшего международного аэропорта (ДАП).
Военные отметили, что более 90% запущенных дронов ССО достигли своей цели. В результате поражения произошел мощный взрыв и последующая детонация – это зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.
"Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную, кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов", – сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
- Вечером 5 ноября в Донецке прогремели взрывы, сообщалось о вероятном поражении склада БК со вторичными взрывами. На видео, которое распространялось по сети, был виден момент удара и мощный взрыв.
- Удар подтвердил командующий СБС "Мадьяр". Также в ночи на 6 ноября ВСУ поразили Волгоградский НПЗ и несколько складов ГСМ на территории Крыма.
