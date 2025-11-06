Силы специальных операций показали эксклюзивное видео огневого поражения базы хранения, комплектования и запуска "шахедов" во временно оккупированном Донецке.

Удар был нанесен вечером 5 ноября совместными усилиями бойцов ССО, разведки 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадяра" и реактивных войск и артиллерии.

Российская база была расположена на территории бывшего международного аэропорта (ДАП).

Военные отметили, что более 90% запущенных дронов ССО достигли своей цели. В результате поражения произошел мощный взрыв и последующая детонация – это зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.

"Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную, кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов", – сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.