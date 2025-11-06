Поспілкувалася з медиками та побачила антидронові сітки: деталі візиту Джолі в Україну

Голлівудська зірка порівняла жителів Миколаєва та Херсона з жителями Гази та Конго, які також переживають затяжні війни

Голлівудська акторка і режисерка, а також громадська діячка Анджеліна Джолі 5 листопада відвідала Херсон і Миколаїв. Подробиці візиту розкрив фонд Legacy of War Foundation ("Спадщина війни").

Джолі поспілкувалася з медичним персоналом, сім'ями та волонтерами. Проїхавши дорогами загального користування, вона побачила антидронові сітки, встановлені в деяких районах.

Зазначається, що задля безпеки лікарні та освітні заклади перемістили свою діяльність в "укріплені підземні приміщення". Голлівудській актрисі показали процес роботи.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються... Після трьох років конфлікту втома очевидна, але також очевидна і рішучість... Жителі Миколаєва та Херсона – одні з багатьох спільнот, які переживають затяжні конфлікти в усьому світі, включно з цивільним населенням Судану, сектору Гази і Демократичної Республіки Конго", – сказала Джолі.

Вона підкреслила, що в кожній із цих ситуацій своя історія. Але дипломатія і захист цивільного населення "не повинні бути відкинуті". Актриса подякувала місцевим організаціям, з якими їй вдалося зустрітися, за підтримку під час візиту.

