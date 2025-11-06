Поспілкувалася з медиками та побачила антидронові сітки: деталі візиту Джолі в Україну
Голлівудська акторка і режисерка, а також громадська діячка Анджеліна Джолі 5 листопада відвідала Херсон і Миколаїв. Подробиці візиту розкрив фонд Legacy of War Foundation ("Спадщина війни").
Джолі поспілкувалася з медичним персоналом, сім'ями та волонтерами. Проїхавши дорогами загального користування, вона побачила антидронові сітки, встановлені в деяких районах.
Зазначається, що задля безпеки лікарні та освітні заклади перемістили свою діяльність в "укріплені підземні приміщення". Голлівудській актрисі показали процес роботи.
"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються... Після трьох років конфлікту втома очевидна, але також очевидна і рішучість... Жителі Миколаєва та Херсона – одні з багатьох спільнот, які переживають затяжні конфлікти в усьому світі, включно з цивільним населенням Судану, сектору Гази і Демократичної Республіки Конго", – сказала Джолі.
Вона підкреслила, що в кожній із цих ситуацій своя історія. Але дипломатія і захист цивільного населення "не повинні бути відкинуті". Актриса подякувала місцевим організаціям, з якими їй вдалося зустрітися, за підтримку під час візиту.
- 5 листопада співрозмовник LIGA.net підтвердив, що Джолі відвідувала Херсон. Вона відвідала, серед іншого, дитячу та обласну лікарні. Це вже другий її візит із початку повномасштабної війни.
- Перед цим зірка Голлівуду відвідала Львів у травні 2022 року. Вона зустрілася з вимушеними переселенцями, медиками, чиновниками, залізничниками і спустилася в укриття, коли увімкнулися сирени повітряної тривоги.
