Пообщалась с медиками и увидела антидроновые сетки: детали визита Джоли в Украину
Голливудская актриса и режиссер, а также общественный деятель Анджелина Джоли 5 ноября посетила Херсон и Николаев. Подробности визита раскрыл фонд Legacy of War Foundation ("Наследие войны").
Джоли пообщалась с медицинским персоналом, семьями и волонтерами. Проехав дорогами общего пользования, она увидела антидроновые сетки, установленные в некоторых районах.
Отмечается, что для безопасности больницы и образовательные учреждения переместили свою деятельность в "укрепленные подземные помещения". Голливудской актрисе показали процесс работы.
"Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но не сдаются... После трех лет конфликта усталость очевидна, но также очевидна и решимость... Жители Николаева и Херсона – одни из многих сообществ, переживающих затяжные конфликты по всему миру, включая гражданское население Судана, сектора Газа и Демократической Республики Конго", – сказала Джоли.
Она подчеркнула, что в каждой из этих ситуаций своя история. Но дипломатия и защита гражданского населения "не должны быть отброшены". Актриса поблагодарила местные организации, с которыми ей удалось встретиться, за поддержку во время визита.
- 5 ноября собеседник LIGA.net подтвердил, что Джоли посещала Херсон. Она посетила, среди прочего, детскую и областную больницы. Это уже второй ее визит с начала полномасштабной войны.
- Перед этим звезда Голливуда посетила Львов в мае 2022 года. Она встретилась с вынужденными переселенцами, медиками, чиновниками, железнодорожниками и спустилась в укрытие, когда включились сирены воздушной тревоги.
