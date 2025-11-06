Пообщалась с медиками и увидела антидроновые сетки: детали визита Джоли в Украину

Голливудская звезда сравнила жителей Николаева и Херсона с жителями Газы и Конго, которые также переживают затяжные войны

Анджелина Джоли в Украине (Фото: legacyofwarfoundation)

Голливудская актриса и режиссер, а также общественный деятель Анджелина Джоли 5 ноября посетила Херсон и Николаев. Подробности визита раскрыл фонд Legacy of War Foundation ("Наследие войны").

Джоли пообщалась с медицинским персоналом, семьями и волонтерами. Проехав дорогами общего пользования, она увидела антидроновые сетки, установленные в некоторых районах.

Отмечается, что для безопасности больницы и образовательные учреждения переместили свою деятельность в "укрепленные подземные помещения". Голливудской актрисе показали процесс работы.

"Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но не сдаются... После трех лет конфликта усталость очевидна, но также очевидна и решимость... Жители Николаева и Херсона – одни из многих сообществ, переживающих затяжные конфликты по всему миру, включая гражданское население Судана, сектора Газа и Демократической Республики Конго", – сказала Джоли.

Она подчеркнула, что в каждой из этих ситуаций своя история. Но дипломатия и защита гражданского населения "не должны быть отброшены". Актриса поблагодарила местные организации, с которыми ей удалось встретиться, за поддержку во время визита.

Анджелина Джоли (Фото: legacyofwarfoundation)