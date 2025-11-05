Анджелина Джоли посетила Херсон – источник
Голливудская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли посетила Херсон 5 ноября. Информацию LIGA.net подтвердил собеседник в местных органах власти.
По предоставленным данным, Джоли приехала в Херсон по приглашению гуманитарного фонда, но его название не раскрывают. Американская актриса посетила медицинские учреждения города, в частности детскую и областную больницы.
Другие подробности собеседник не стал раскрывать из соображений безопасности.
В сети распространяются фото звезды из больницы и якобы с блокпоста. Однако официального подтверждения информации пока нет ни с украинской стороны, ни со стороны самой Джоли.
Это не первый визит актрисы в Украину. В мае 2022 года Джоли посетила Львов, где встретилась с вынужденными переселенцами, медиками, чиновниками, железнодорожниками и спустилась в укрытие, когда включились сирены воздушной тревоги.
Также звезда Голливуда посетила львовскую кофейню.
- В феврале 2025 года Илон Маск распространил пропаганду, якобы USAID платил западным звездам за поддержку Зеленского. В перечне упоминалось и об Анджелине Джоли.
