UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Анджелина Джоли приехала во Львов. Зашла в местную кофейню – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 16:14
Анджелина Джоли приехала во Львов. Зашла в местную кофейню – видео - Фото
Анджелина Джоли (Фото: EPA)
дополнено

Знаменитую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли заметили в кофейне Львова. Видео с Джоли распространила Майя Подгородецкая, журналистка "Вікна-новини".  

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.  

С момента ее назначения Джоли совершала поездки для встречи с беженцами в Сьерра-Леоне, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камбодже, Пакистане, Намибии и Таиланде.  

Джоли опубликовала дневники, которые она вела во время ее поездок в Сьерра-Леоне и Танзанию.

Анджелина Джоли посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, сообщает Укрзалізниця.

Анджелина Джоли приехала во Львов. Зашла в местную кофейню – видео

Видео встречи Джоли с эвакуированными украинцами разместила пресс-служба Верховной Рады.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
посол доброй воли Львов Анджелина Джоли
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 