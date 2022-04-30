Анджелина Джоли приехала во Львов. Зашла в местную кофейню – видео

дополнено

Знаменитую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли заметили в кофейне Львова. Видео с Джоли распространила Майя Подгородецкая, журналистка "Вікна-новини".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

С момента ее назначения Джоли совершала поездки для встречи с беженцами в Сьерра-Леоне, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камбодже, Пакистане, Намибии и Таиланде.

Джоли опубликовала дневники, которые она вела во время ее поездок в Сьерра-Леоне и Танзанию.

Анджелина Джоли посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, сообщает Укрзалізниця.

Видео встречи Джоли с эвакуированными украинцами разместила пресс-служба Верховной Рады.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.