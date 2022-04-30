Анджелина Джоли приехала во Львов. Зашла в местную кофейню – видео
30.04.2022, 16:14
Анджелина Джоли (Фото: EPA)
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Знаменитую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли заметили в кофейне Львова. Видео с Джоли распространила Майя Подгородецкая, журналистка "Вікна-новини".
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Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.
С момента ее назначения Джоли совершала поездки для встречи с беженцами в Сьерра-Леоне, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камбодже, Пакистане, Намибии и Таиланде.
Джоли опубликовала дневники, которые она вела во время ее поездок в Сьерра-Леоне и Танзанию.
Анджелина Джоли посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, сообщает Укрзалізниця.
Видео встречи Джоли с эвакуированными украинцами разместила пресс-служба Верховной Рады.
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