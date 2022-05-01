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Анджелина Джоли в Украине: несколько фото и видео внезапного визита голливудской дивы

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 10:49
Анджелина Джоли в Украине: несколько фото и видео внезапного визита голливудской дивы - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Вчера, 30 апреля, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Львов, прогулялась по улицам города, встретилась с вынужденными переселенцами, медиками, чиновниками, железнодорожниками и спустилась в укрытие, когда включились сирены воздушной тревоги.

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Появление всемирно известной американской актрисы в одном из кафе Львова произвело фурор, на основе любительского видео оттуда в соцсетях сделали десятки фотожаб.

Был это однодневный визит или Джоли посетит также и Киев, неизвестно. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович вчера вечером не смог ответить на этот вопрос в программе Фейгин Live.

По словам Арестовича, визит Джоли в Украину – это инициатива главы ОП Андрея Ермака, который до госслужбы работал кинопродюсером и имеет определенные связи в этой сфере.

В Укрзалізниці отметили, что вчерашние сбои в онлайн-сервисах компании "никак не связаны с визитом Анджелины Джоли".

Анджелина Джоли в Украине: несколько фото и видео внезапного визита голливудской дивы

Анджелина Джоли в Украине: несколько фото и видео внезапного визита голливудской дивы

Анджелина Джоли в Украине: несколько фото и видео внезапного визита голливудской дивы

Анджелина Джоли (фото – Eduard Tomilchenko, АР)

Анджелина Джоли (фото – Valeria Sergeeva, АР)

Фото и видео: Укрзалізниця, Максим Козицкий, Associated Press, Ukraine Media

Евгений Пилипенко
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визит Львов война актриса Голливуд Анджелина Джоли
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