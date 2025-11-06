Прокуратура оскаржить виправдувальний вирок окупанту, якого звинувачували у мародерстві

Бородянський райсуд вирішив, що недостатньо доказів для того, щоб визнати росгвардійця винним у пограбуванні будинку

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок російському військовослужбовцю за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Про це повідомила пресслужба ОГП.

Прокуратура наполягала у судових дебатах на визнанні окупанта винним та призначенні йому 10 років позбавлення волі. Однак 30 жовтня Бородянський районний суд виніс військовому держави-агресорки виправдувальний вирок.

Старший групи прокурорів у справі, прокурор відділу ОГП Дмитро Синюк заявив, що відомство не погоджується з цим рішенням, адже вважає, що зібрані докази однозначно вказують на вчинення воєнного злочину.

"Держава має обов’язок забезпечити невідворотність відповідальності за злочини проти України, і ми використаємо всі передбачені законом механізми для відновлення справедливості", – додав посадовець.

Раніше канал BBC повідомив, що Бородянський районний суд виправдав окупанта, якого звинувачували у пограбуванні будинку під час окупації Київської області у березні 2022 року.

Суд вирішив, що достатніх доказів того, що саме ця особа грабувала будинок мешканки села Блиставиця Бучанського району, немає.

У матеріалі йдеться, що цей вирок – перший виправдальний серед усіх тих, що були ухвалені у судах і стосувалися не лише мародерства, а й інших злочинів російської армії проти цивільних.

Сторона обвинувачення надала докази, які, на переконання слідства, свідчать про скоєння пограбування. Росгвардійцю заочно інкримінували порушення законів та звичаїв війни.

Власниця будинку під час війни виїхала із села, а повернулася додому у квітні 2022 року. За її свідченнями, наданими суду, будинок розграбували. Крім того, було зрозуміло, що у ньому жили окупанти.

Сусід потерпілої, який не виїздив з окупованої Блиставиці, засвідчив, що він бачив російських військових, які були у хаті потерпілої. У нього в будинку росіяни забрали гроші й продукти.

Журналісти нагадали, що після звільнення Київської області в інтернеті почали з'являтися відео, на яких видно, як окупанти надсилають з білоруського Мозиря посилки в Росію. Вони також оприлюднили інформацію про відправників посилок з їхніми персональними даними – номерами телефонів та домашніми адресами.

У вироку суду згадується, що у приміщенні відділення експрес-пошти обвинувачений надіслав посилку вагою понад 24 кг. Вона була відправлена до Алтайського краю РФ.

Але Бородянський районний суд вирішив, що усіх цих доказів недостатньо для того, щоб звинуватити цього росгвардійця у тому, що саме він вкрав майно потерпілої у її будинку.

Фото: ОГП

6 листопада СБУ повідомила, що російський військовий, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, вперше в Україні отримав довічний вирок.

Станом на липень 2025 року за час повномасштабної війни українські суди винесли реальні вироки 18 військовополоненим воєнним злочинцям.