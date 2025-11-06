Прокуратура обжалует оправдательный приговор оккупанту, которого обвиняли в мародерстве

Бородянский райсуд решил, что недостаточно доказательств для того, чтобы признать росгвардейца виновным в ограблении дома

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Офис генерального прокурора обжалует оправдательный приговор российскому военнослужащему по статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Прокуратура настаивала в судебных прениях на признании оккупанта виновным и назначении ему 10 лет лишения свободы. Однако 30 октября Бородянский районный суд вынес военному государства-агрессора оправдательный приговор.

Старший группы прокуроров по делу, прокурор отдела ОГП Дмитрий Синюк заявил, что ведомство не согласно с этим решением, ведь считает, что собранные доказательства однозначно указывают на совершение военного преступления.

"Государство обязано обеспечить неотвратимость ответственности за преступления против Украины, и мы используем все предусмотренные законом механизмы для восстановления справедливости", – добавил чиновник.

Ранее канал BBC сообщил, что Бородянский районный суд оправдал оккупанта, которого обвиняли в ограблении дома во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

Суд решил, что достаточных доказательств того, что именно этот человек грабил дом жительницы села Блиставица Бучанского района, нет.

В материале говорится, что этот приговор – первый оправдательный среди всех тех, что были приняты в судах и касались не только мародерства, но и других преступлений российской армии против гражданских.

Сторона обвинения предоставила доказательства, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о совершении ограбления. Росгвардейцу заочно инкриминировали нарушение законов и обычаев войны.

Владелица дома во время войны уехала из села, а вернулась домой в апреле 2022 года. По ее показаниям, предоставленным суду, дом разграбили. Кроме того, было понятно, что в нем жили оккупанты.

Сосед потерпевшей, который не выезжал из оккупированной Блиставицы, рассказал, что он видел российских военных, которые были в доме потерпевшей. У него в доме россияне забрали деньги и продукты.

Журналисты напомнили, что после освобождения Киевской области в интернете начали появляться видео, на которых видно, как оккупанты отправляют из беларуского Мозыря посылки в Россию. Они также обнародовали информацию об отправителях посылок с их персональными данными – номерами телефонов и домашними адресами.

В приговоре суда упоминается, что в помещении отделения экспресс-почты обвиняемый отправил посылку весом более 24 кг. Она была отправлена в Алтайский край РФ.

Но Бородянский районный суд решил, что всех этих доказательств недостаточно для того, чтобы обвинить этого росгвардейца в том, что именно он украл имущество потерпевшей в ее доме.

Фото: ОГП

6 ноября СБУ сообщила, что российский военный, который расстрелял пленного бойца ВСУ, впервые в Украине получил пожизненный приговор.

По состоянию на июль 2025 года за время полномасштабной войны украинские суды вынесли реальные приговоры 18 военнопленным военным преступникам.