Провів 33 дні з пораненням в окупації: військові евакуювали бійця роботом – відео

Евакуація пораненого тривала майже шість годин, роботизований комплекс був двічі пошкоджений

Кадри операції "ГВЕР" (скриншот відео)

З окупованого населеного пункту на одному з напрямків фронту за допомогою наземних роботизованих комплексів вдалося евакуювати військового, який пробув там понад місяць із важким пораненням. Деталі операції "ГВЕР" розповіли в першому окремому медичному батальйоні.

З моменту важкого поранення та накладання турнікета до моменту евакуації минуло 33 дні. За цей період були здійснені шість невдалих спроб, під час яких були втрачені шість наземних роботизованих комплексів. Чотири з них – техніка суміжних підрозділів.

Сьома спроба евакуації з тимчасово окупованого росіянами населеного пункту завершилася успіхом. Загальна довжина маршруту становила 64 км, з яких 37 км – із пошкодженим колесом.

Місія з евакуації тривала 5 годин 58 хвилин. Середня швидкість НРК під час місії становила 13 км/год, а максимальна – 29 км/год.

Під час просування до пораненого військового роботизований комплекс був уражений протипіхотною міною. На зворотному шляху до точки передання росіяни атакували НРК дроном, але завдяки броньованій капсулі поранений не постраждав.

"Боєць був евакуйований, йому було надано необхідну медичну допомогу. Наразі він продовжує лікування на наступному етапі – його життю нічого не загрожує", – повідомили в медичному батальйоні.