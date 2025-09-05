З тимчасово окупованої території України вдалося повернути чотирьох військовослужбовців, які роками переховувалися від російських загарбників. Про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа.

За його словами, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військового морської піхоти, отримавши важке поранення на сході у 2022 році, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від силовиків держави-агресорки.

Неїжпапа вирішив організувати евакуацію бійця. Згодом стало відомо, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військових Національної гвардії України, які змушені були переховуватися там протягом більш як трьох років.

Командувач ВМС разом з Решетиловою та командувачем НГУ Олександром Півненком створили координаційний штаб та залучили до операції спеціальні підрозділи для евакуації оборонців.

З окупації вдалося евакуювати морського піхотинця, трьох нацгвардійців та медичного працівника, який допомагав у переховуванні військових. Наразі вони перебувають у безпеці.

Операцію з порятунку захисників здійснив загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи".

Неїжпапа заявив, що операцію спланували та розділили на кілька етапів, з урахуванням нелегального становища усіх осіб, високою активністю бойових дій, що ускладнювалося посиленими фільтраційними заходами з боку спецслужб РФ.

14 серпня Україна повернула з російського полону 84 людей – військових та цивільних. Дехто з них був у полоні понад 10 років.

24 серпня з російського полону повернулися військові та вісім цивільних, зокрема колишній мер Херсона Миколаєнко та журналіст Хилюк.