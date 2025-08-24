Україна повернула з полону журналіста Хилюка та ексмера Херсона Миколаєнка – фото

Майже всі звільнені на День Незалежності оборонці провели в полоні понад три роки

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У неділю, 24 серпня, Україна повернула з полону військовослужбовців та цивільних, зокрема журналіста Дмитра Хилюка. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", – написав президент.

Президент наголосив, що цього дня вдалося звільнити журналіста Хилюка, який був викрадений у Київській області в березні 2022 року.

"Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", – додав президент.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що додому повернулися військові та вісім цивільних. Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

Військовослужбовці, які повернулися, обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму.

Коордштаб підтвердив звільнення Хилюка та Марка Каліуша. Вони були незаконно затримані окупантами у 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь". Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Коордштаб

14 серпня Україна повернула з російського полону 84 людей – військових та цивільних. Дехто з них був у полоні понад 10 років.